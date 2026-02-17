Inter-Juve show | Comolli e Chiellini squalificati

Il giudice sportivo ha squalificato Comolli e Chiellini dopo la partita tra Inter e Juventus di sabato 14 febbraio, a causa di comportamenti ritenuti non regolamentari in campo. La decisione arriva in un momento in cui tensioni e polemiche tra le due squadre sono ancora vive, alimentate dagli episodi accaduti durante il match. In particolare, le sanzioni colpiscono figure importanti delle rispettive società, che ora rischiano di perdere ulteriori occasioni di partecipare alle prossime partite.

Dopo la partita di sabato 14 febbraio, le polemiche non si sono ancora placate. Il giudice sportivo ha deciso pesanti sanzioni non solo nei confronti di giocatori e dirigenti Non si spengono le polemiche dopo il big match di sabato sera tra Inter e Juventus. Il giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandea, ha adottato provvedimenti severi nei confronti di dirigenti e calciatori coinvolti negli episodi avvenuti al termine della gara, in particolare nel tunnel che conduce agli spogliatoi di San Siro. Il provvedimento più pesante riguarda l'amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, inibito fino al 31 marzo 2026 e sanzionato con un'ammenda di 15.

Terremoto Juve: inibiti Comolli e Chiellini dopo il caos InterIl Giudice Sportivo ha deciso di sospendere Comolli e Chiellini dopo gli incidenti avvenuti nel tunnel di San Siro, causati dalla confusione tra i tifosi e le tensioni in campo.

Giudice sportivo Inter-Juve, inibiti Comolli e Chiellini. Una giornata a KaluluIl giudice sportivo ha deciso di sospendere Comolli e Chiellini dopo il match tra Inter e Juventus, a causa di comportamenti ritenuti scorretti.

