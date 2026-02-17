Inter-Juve | mea culpa di Bastoni ho accentuato Poi accusa | minacciata mia figlia
Bastoni si scusa pubblicamente dopo il derby tra Inter e Juventus, ammettendo di aver esagerato nel suo comportamento e rivelando di aver ricevuto una minaccia per sua figlia. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui le tensioni tra le due squadre sono alte e le parole si trasformano in fatti concreti, anche fuori dal campo. Bastoni ha deciso di parlare per chiarire la situazione e mettere in evidenza le sue preoccupazioni.
AGI - "L'essere umano deve avere il diritto di sbagliare ma anche il dovere di riconoscerlo. Quindi sono qui per questo". Dopo due giorni di polemiche, con tanto di minacce ad arbitri e giocatori da parte di tifosi (o sedicenti tali), parla Alessandro Bastoni, difensore dell' Inter, responsabile del discusso episodio in Inter-Juve in cui è stato espulso ingiustamente lo juventino Pierre Kalulu. Il difensore nerazzurro ha parlato i conferenza stampa in vista dell'andata dei playoff di Champions League contro il BodoGlimt. "Ho voluto essere qui perché si è parlato molto più di quanto immaginassi". 🔗 Leggi su Agi.it
Inter-Juve, il mea culpa di Bastoni: "Ho accentuato, e dopo pure peggio"Bastoni si scusa dopo il derby Inter-Juve, ammettendo di aver esagerato con le parole e di aver peggiorato la situazione.
Il mea culpa di Bastoni: «Ho sbagliato, ho accentuato un contatto. Mi scuso». Chivu: «Ho già detto la mia, basta moralismi» Alessandro Bastoni ammette di aver sbagliato e si scusa pubblicamente, dopo aver accentuato un contatto durante il match di San Siro che ha portato all'espulsione di Kalulu.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
