Il Giudice Sportivo ha sanzionato Chiellini e Comolli dopo il derby tra Inter e Juventus, causando squalifiche e multe. La decisione arriva a seguito di comportamenti ritenuti inappropriati durante la partita, tra cui un acceso scambio di battute e gesti provocatori. Chiellini dovrà restare fuori dal campo per due turni, mentre Comolli riceve una multa salata di 5 mila euro. La vicenda ha fatto discutere i tifosi e gli addetti ai lavori, che si chiedono se le punizioni siano proporzionate.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il clima rovente del Derby d’Italia tra Inter e Juventus non si è esaurito al triplice fischio. Le tensioni accumulate durante la sfida contro i nerazzurri, guidati in panchina dal carismatico Cristian Chivu, ex difensore romeno e oggi tecnico della Beneamata, hanno portato a conseguenze pesantissime. Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo ha confermato una vera e propria pioggia di sanzioni che colpisce duramente i vertici societari della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Juve, inibizioni e multe per Chiellini e Comolli: le scelte del Giudice Sportivo

Giudice Sportivo Serie A: inibizioni e multe per Comolli e Chiellini! La decisione su Bastoni e mini-stangata per Orban. Tutti i provvedimenti presiIl Giudice Sportivo ha sanzionato Comolli e Chiellini con inibizioni e multe dopo le tensioni emerse durante le partite della 25ª giornata di Serie A.

Caos Inter-Juve, mano pesante del Giudice Sportivo: stangata per Comolli e ChielliniIl Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare duramente Comolli e Chiellini dopo i fatti accaduti durante il Derby d’Italia tra Inter e Juventus, che ha visto tafferugli e comportamenti violenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.