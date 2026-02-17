Inter Juve inibizioni e multe per Chiellini e Comolli | le scelte del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo ha sanzionato Chiellini e Comolli dopo il derby tra Inter e Juventus, causando squalifiche e multe. La decisione arriva a seguito di comportamenti ritenuti inappropriati durante la partita, tra cui un acceso scambio di battute e gesti provocatori. Chiellini dovrà restare fuori dal campo per due turni, mentre Comolli riceve una multa salata di 5 mila euro. La vicenda ha fatto discutere i tifosi e gli addetti ai lavori, che si chiedono se le punizioni siano proporzionate.
Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il clima rovente del Derby d’Italia tra Inter e Juventus non si è esaurito al triplice fischio. Le tensioni accumulate durante la sfida contro i nerazzurri, guidati in panchina dal carismatico Cristian Chivu, ex difensore romeno e oggi tecnico della Beneamata, hanno portato a conseguenze pesantissime. Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo ha confermato una vera e propria pioggia di sanzioni che colpisce duramente i vertici societari della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Internews24.com
