Inter-Juve il mea culpa di Bastoni | Ho accentuato e dopo pure peggio

Bastoni si scusa dopo il derby Inter-Juve, ammettendo di aver esagerato con le parole e di aver peggiorato la situazione. Lui stesso ha spiegato di aver voluto partecipare alle discussioni perché c’erano molte voci e di aver riflettuto sui propri comportamenti per capire se aveva sbagliato davvero.

«Ho voluto essere qui perché si è parlato tanto, anche più di quanto immaginassi. Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo, per capire quali fossero le differenze rispetto a quello che ho vissuto. Il contatto sul mio braccio è stato accentuato, sono qui per ammetterlo» ha detto il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni a Sky. «La cosa che mi dispiace di più è il comportamento successivo. Sono qui perché ogni essere umano ha il diritto di sbagliare e deve riconoscerlo». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il mea culpa di Bastoni: «Ho sbagliato, ho accentuato un contatto. Mi scuso». Chivu: «Ho già detto la mia, basta moralismi» Alessandro Bastoni ammette di aver sbagliato e si scusa pubblicamente, dopo aver accentuato un contatto durante il match di San Siro che ha portato all'espulsione di Kalulu.

Bastoni: «Ho accentuato e dopo ho fatto pure peggio. L'essere umano può sbagliare ma deve chiedere scusa»Alessandro Bastoni si scusa pubblicamente dopo aver rivisto il suo errore nel match di domenica scorsa, quando ha riconosciuto di aver esagerato nel simulare un fallo al braccio.

