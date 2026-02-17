Inter-Juve il mea culpa di Bastoni | Ho accentuato e dopo pure peggio

Bastoni si scusa dopo il derby Inter-Juve, ammettendo di aver esagerato con le parole e di aver peggiorato la situazione. Lui stesso ha spiegato di aver voluto partecipare alle discussioni perché c’erano molte voci e di aver riflettuto sui propri comportamenti per capire se aveva sbagliato davvero.

«Ho voluto essere qui perché si è parlato tanto, anche più di quanto immaginassi. Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo, per capire quali fossero le differenze rispetto a quello che ho vissuto. Il contatto sul mio braccio è stato accentuato, sono qui per ammetterlo» ha detto il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni a Sky. «La cosa che mi dispiace di più è il comportamento successivo. Sono qui perché ogni essere umano ha il diritto di sbagliare e deve riconoscerlo». 🔗 Leggi su Feedpress.me

