Inter-Juve il caso-Kalulu stravolge il regolamento? Rumors dalla Lega

Pierre Kalulu è stato espulso durante Inter-Juventus, un episodio che ha fatto discutere molto e mette in discussione alcune regole del calcio. La decisione dell’arbitro ha sollevato dubbi tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto perché la scena sembra aver confuso le interpretazioni sul regolamento. Nel frattempo, sui social si moltiplicano i commenti che criticano le scelte arbitrali e chiedono chiarimenti ufficiali.

L’espulsione di Pierre Kalulu, la simulazione di Alessandro Bastoni, il caos che ha generato Inter-Juventus e acceso un nuovo fronte di polemiche arbitrali. Dopo il crac che ha terremotato l'italico pallone, la Serie A riflette su possibili modifiche al regolamento. Tra le ipotesi, anche una sorta di sospensione a tempo: fissare un limite massimo per le revisioni al Var, così da intervenire solo in presenza di un errore chiaro. Il confronto è fissato per il 23 marzo, primo giorno della sosta per le nazionali: arbitri e club, rappresentati dagli allenatori, si ritroveranno in Lega. "Abbiamo fissato per il 23 marzo la riunione tra le società e gli arbitri – ha detto a margine dell’assemblea di Lega serie A il presidente, Ezio Simonelli –. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

