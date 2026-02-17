inter juve cosa rischiano comolli e chiellini dopo quanto accaduto nel tunnel di san siro e su modesto filtra questo

Damien Comolli e Giorgio Chiellini rischiano di più dopo l’incidente nel tunnel di San Siro, causato da un confronto acceso tra i due. La scena si è svolta davanti ai tifosi e ha attirato l’attenzione degli steward, che sono intervenuti per sedare la lite. Anche l’episodio ha sollevato dubbi sulla gestione degli spazi riservati ai giocatori negli stadi italiani.

Inter Juve, Damien Comolli e Giorgio Chiellini sono quelli più a rischio dopo quanto accaduto sabato a San Siro. E su Modesto invece.. La Juventus vive ore di grande attesa per le decisioni del Giudice Sportivo in merito a quanto accaduto nel tunnel di San Siro al termine del primo tempo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la posizione più delicata riguarda i vertici societari: Damien Comolli e Giorgio Chiellini sono i principali indiziati per eventuali provvedimenti disciplinari. QUI LE ULTIME DALLA CONTINASSA L’amministratore delegato avrebbe perso la calma in un momento di forte tensione, insultando l’arbitro, e rischia ora un’ inibizione breve, mentre l’ex capitano bianconero avrebbe rivolto qualche parola di troppo al direttore di gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Damien Comolli e Giorgio Chiellini rischiano sanzioni dopo l’incidente nel tunnel di San Siro, che ha coinvolto anche alcuni tifosi dell’Inter.

Durante l'intervallo di Inter-Juventus, Comolli e Chiellini sono finiti al centro di un acceso scontro nel tunnel di San Siro, a causa di una discussione con l’arbitro Federico La Penna.

