Comolli è stato sanzionato con un’ammenda e inibizione fino al 31 marzo a causa del suo comportamento aggressivo durante il derby tra Inter e Juventus, svoltosi sabato scorso. Durante la partita, il dirigente bianconero ha avuto un atteggiamento troppo acceso che ha attirato l’attenzione degli arbitri. La procura ha deciso di intervenire per evitare ulteriori episodi simili nelle prossime gare.

MILANO - Lunghe inibizioni per i dirigenti della Juventus, dopo il rovente derby d'Italia di sabato scorso. Queste le decisioni del giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, che ha inibito fino al 31 marzo l'amministratore delegato bianconero, Damien Comolli, e fino al 27 febbraio il director of football strategy, Giorgio Chiellini. Per Comolli anche un'ammenda di 15mila euro "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara (La Penna di Roma 1, ndr), cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all'intervento dell'allenatore della Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'arbitro". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Inter-Juve, Comolli inibito fino al 31/3 "Atteggiamento aggressivo"

Juve, Comolli inibito fino al 31 marzo e ammenda da 15 mila euro: “Ha cercato il contatto fisico con La Penna”Il giudice sportivo ha sanzionato Comolli, dirigente della Juventus, con un'inibizione fino al 31 marzo e una multa di 15 mila euro perché ha cercato il contatto fisico con l’arbitro La Penna durante il derby d’Italia di sabato.

Comolli squalificato sino al 31 marzo dopo Inter-Juve. «Cercava il contatto fisico con La Penna». Inibito anche ChielliniDamien Comolli, amministratore delegato della Juventus, è stato squalificato fino al 31 marzo perché avrebbe cercato il contatto fisico con l’arbitro La Penna durante il match tra Inter e Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.