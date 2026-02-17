Inter Juve Comolli e Chiellini rischiano dopo quanto accaduto nel tunnel di San Siro E su Modesto filtra questo

Damien Comolli e Giorgio Chiellini rischiano sanzioni dopo l’incidente nel tunnel di San Siro, che ha coinvolto anche alcuni tifosi dell’Inter. La polizia ha già avviato le indagini e sta analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza per identificare i responsabili. Nel frattempo, si parla anche di possibili conseguenze per l’allenatore dell’Inter, Modesto, che secondo alcune fonti avrebbe avuto un ruolo nella scena.

Inter Juve, Damien Comolli e Giorgio Chiellini sono quelli più a rischio dopo quanto accaduto sabato a San Siro. E su Modesto invece.. La Juventus vive ore di grande attesa per le decisioni del Giudice Sportivo in merito a quanto accaduto nel tunnel di San Siro al termine del primo tempo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la posizione più delicata riguarda i vertici societari: Damien Comolli e Giorgio Chiellini sono i principali indiziati per eventuali provvedimenti disciplinari. QUI LE ULTIME DALLA CONTINASSA L'amministratore delegato avrebbe perso la calma in un momento di forte tensione, rischiando ora un' inibizione breve, mentre l'ex capitano bianconero avrebbe rivolto insulti pesanti ai presenti.