Le ricercatrici Aruna Ranganathan e Xingqi Maggie Ye hanno scoperto che l’introduzione dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro può influenzare profondamente le mansioni quotidiane. La loro ricerca, ancora in fase preliminare, ha individuato segnali che mostrano sia possibili benefici sia rischi per i dipendenti. Un esempio concreto riguarda l’automazione di compiti ripetitivi, che potrebbe alleggerire le ore di lavoro, ma anche ridurre le opportunità di crescita professionale.

Uno studio condotto da due ricercatrici, Aruna Ranganathan e Xingqi Maggie Ye, hanno rivelato un aspetto che molti ipotizzano e, in parte, temono: in che modo l’utilizzo dell’ intelligenza artificiale impatterà sulla vita dei dipendenti e sul lavoro stesso? Malgrado i risultati dello studio siano limitati, riescono a rivelare qualcosa di significativo che, se ascoltato, potrebbe consentire di integrare l’IA con consapevolezza. Cosa ha rivelato lo studio sull’integrazione dell’intelligenza artificiale a lavoro?. La ricerca condotta tra aprile e dicembre 2025 dalle due ricercatrici dell’università della California Berkeley si è svolta su circa 200 dipendenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Integrazione dell’intelligenza artificiale a lavoro: top o flop?

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale sta modificando profondamente il mondo del lavoro.

