L’Università degli Studi dell’Insubria ha aperto l’anno accademico ieri a Como, attirando un pubblico numeroso al Teatro Sociale. La cerimonia ha visto la consegna della laurea honoris causa a Andrea Carcano, riconoscendo il suo impegno nel promuovere cultura e pace. L’evento ha riunito studenti, docenti e cittadini, che hanno ascoltato discorsi sul ruolo dell’università nel sostenere valori di tolleranza e dialogo.

Un Teatro Sociale di Como gremito ha ospitato ieri la cerimonia di inaugurazione del ventottesimo anno accademico dell’Università degli Studi dell’Insubria, con il conferimento della laurea honoris causa ad Andrea Carcano. Una mattinata che si è aperta con il tradizionale corteo togato composto da circa sessanta professoresse e professori ordinari, che hanno sfilato raggiungendo i cinquanta docenti già in platea con il manto accademico, in uno dei momenti più identitari e simbolici della vita universitaria. La Rettrice Maria Pierro, davanti alle autorità civili e militari nazionali e del territorio, senatori e consiglieri degli organi di Ateneo, il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e una rappresentanza degli studenti e delle studentesse, nel suo discorso ha intrecciato attualità internazionale e prospettive strategiche dell’Ateneo, sottolineando con forza il ruolo civile dell’università. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Insubria apre l’anno accademico: "Promuoviamo cultura e pace"

