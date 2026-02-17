Le intense piogge delle ultime settimane hanno allagato campi e strade nel sud dell’Inghilterra, causando disagi ai residenti e alle attività agricole. Le strade principali sono diventate impraticabili e le fattorie si trovano a dover gestire l’acqua che invade i terreni coltivabili. La continua pioggia ha peggiorato una situazione già critica, rendendo difficile il traffico e le operazioni quotidiane.

Campi e strade sono sommersi dall’acqua nel sud dell’ Inghilterra dopo settimane di pioggia persistente. Le immagini aeree mostrano parchi giochi, parcheggi e cortili delle abitazioni che ormai assomigliano più a piscine. Secondo i dati del Centro britannico per l’ecologia e l’idrologia, nelle ultime settimane alcuni fiumi nel sud-ovest dell’Inghilterra hanno raggiunto livelli record, con il terreno talmente saturo che l’acqua fuoriusciva dal suolo. Secondo i meteorologi, questo è uno dei mesi di gennaio più piovosi dal 1890 per il sud dell’Inghilterra. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inghilterra, campi e strade sommersi dall'acqua dopo settimane di pioggia

Spagna, alluvione in Andalusia: ponti e strade sommersi da acqua e fangoUna tempesta violenta ha attraversato l’Andalusia, causando danni pesanti nella provincia di Granada.

Ciclone Harry, Coldiretti: "Nel Catanese seminativi sommersi dall'acqua"Secondo Coldiretti, il Ciclone Harry ha causato ingenti danni nel Catanese, con i seminativi della piana di Catania e dell’area del fiume Gornalunga completamente sommersi dall’acqua.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.