Un operaio ha perso la vita ieri mattina sulla strada Montelabbatese mentre si recava al lavoro, a causa di un incidente in itinere. La tragedia si è verificata poco prima delle otto, quando il veicolo dell’uomo si è scontrato con un altro mezzo, provocando la morte sul colpo. È il secondo incidente mortale nel giro di poche settimane nella provincia di Pesaro e Urbino, che rende ancora più drammatico il bilancio degli infortuni sul lavoro in questo inizio 2026.

Con l’incidente avvenuto ieri mattina sulla Montelabbatese, dove ha perso la vita un operaio che si stava recando in fabbrica, sono già due le morti sul lavoro che si registrano nella provincia di Pesaro e Urbino nel primo mese e mezzo del 2026. La prima vittima è stata Loris Buscaglia, 55 anni, operaio della ditta Canti e Pedini, precipitato da un carrello elevatore mentre stava operando alla Vetrotec di Vallefoglia. Ieri invece la morte dell’operaio di 48 anni, investito e ucciso da un’auto mentre si stava recando in bici nella fabbrica dove lavorava. Un’altra morte sul lavoro, l’ennesima, anche se tecnicamente in questo caso si definisce " infortunio in itinere ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Infortunio in itinere", quando muore il pendolare

