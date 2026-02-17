Infortunio Bremer tegola Juventus | le condizioni del brasiliano

Bremer si è infortunato durante la partita della Juventus contro il Galatasaray, creando un problema per la squadra. Il difensore brasiliano si è fermato dopo un contrasto in area e ora le sue condizioni preoccupano i tifosi bianconeri. La Juventus conduce 1-0 nel primo tempo, ma la sua assenza potrebbe incidere sulla partita.

La Juventus è in vantaggio sul Galatasaray nel primo tempo della partita valida per l'andata degli spareggi di Champions League. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con il gol di Gabriel Sara, la Juventus ha ribaltato il risultato con la doppietta di Teun Koopmeiners, finalmente diventato decisivo per la formazione bianconera. A preoccupare Luciano Spalletti e i tifosi della Juventus sono le condizioni di Bremer. Il difensore brasiliano è dovuto uscire al minuto numero 34 dal campo per via di un infortunio muscolare.