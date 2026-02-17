Infanzia al freddo e sotto la pioggia ad Avellino | servizio interrotto senza preavviso

Un centro per la prima infanzia di Avellino ha interrotto improvvisamente le attività perché la struttura è fredda e umida. La causa è la mancanza di riscaldamento e la presenza di infiltrazioni d’acqua, che si sono aggravate senza interventi da parte delle autorità. Molti genitori si sono trovati di fronte a un ambiente inadeguato per i loro bambini, con l’acqua che tracimava dal soffitto.

"Centro per la primissima infanzia in una struttura senza riscaldamento e dove piove dentro, a causa dell'assenza di interventi degli enti preposti. Dopo il servizio viene addirittura interrotto a metà anno, perché è scaduto l'affidamento, senza nemmeno avvisare le famiglie, che non sanno se e quando riprenderà. E' ciò che sta succedendo ad Avellino con Spazio bambini e bambine". A denunciare la grave vicenda è il presidente nazionale di Acai onlus, Giovanni Ardolino. "Il servizio integrativo al nido – prosegue il numero uno dell'associazione di tutela dei consumatori – è ubicato in locali di proprietà comunale in Strada Quattrograna, organizzato dall'Azienda speciale consortile A04 – Piano di zona sociale, con il Comune di Avellino quale capofila, la cui gestione è stata affidata ad una cooperativa sociale della provincia di Napoli, la Smile Life, anche per la sede di San Martino Valle Caudina, dove le cose sono andate meglio.