Indovina chi ci inganna a cena | date città e biglietti dello spettacolo con Sabrina Giannini

Sabrina Giannini porta in scena a partire da marzo 2026 uno spettacolo intitolato “Indovina chi ci inganna a cena”, ispirato al famoso format televisivo, per mettere in luce le trame nascoste dietro le false apparenze. La commedia si svolge in diverse città italiane, tra cui Milano e Roma, e i biglietti sono già disponibili online e nelle biglietterie ufficiali. Durante lo spettacolo, l’epidemiologo Franco Berrino partecipa come ospite speciale, offrendo approfondimenti e spunti di riflessione.

Sulla scia del successo del programma televisivo “Indovina chi viene a cena”, arriva a teatro da marzo 2026 “Indovina chi ci inganna a cena”, il nuovo spettacolo con Sabrina Giannini e la partecipazione dell’epidemiologo Franco Berrino. Un progetto che porta dal piccolo schermo al palcoscenico un’inchiesta dal vivo, capace di unire informazione, approfondimento e confronto diretto con il pubblico. La tournée partirà da Bologna e toccherà alcune delle principali città italiane, tra cui Torino, Roma, Firenze, Venezia e Milano. Sabrina Giannini e Franco Berrino portano l’inchiesta a teatro. “Indovina chi ci inganna a cena” nasce dall’esperienza televisiva di “Indovina chi viene a cena”, programma che negli anni ha acceso i riflettori su alimentazione, filiere produttive e salute pubblica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Indovina chi ci inganna a cena: date, città e biglietti dello spettacolo con Sabrina Giannini Indovina chi viene a cena su Rai3 con Sabrina Giannini: temi e scaletta “Indovina chi viene a cena”: un evergreen sui pregiudizi sociali. Un appello all’amore. Insegnare con i film Un gruppo di persone si riunisce per una cena che mette alla prova i pregiudizi sociali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Musica, ‘Agonia’ il nuovo album di Chiello in uscita il 20 marzo. Venerdì 6 marzo ore 20.30 Sabrina Giannini con la partecipazione di Franco Berrino Indovina chi ci inganna a cena Dalla TV al palcoscenico del Teatro Colosseo, l’inchiesta che da anni scuote le coscienze arriva dal vivo. Un viaggio dentro i meccanismi na facebook