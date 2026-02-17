Indagine aperta per le minacce all' arbitro dopo Inter-Juve | la ricostruzione dei fatti

L’arbitro coinvolto nel Derby d’Italia ha ricevuto minacce di morte a causa di un errore durante la partita tra Inter e Juventus. Le minacce sono state inviate attraverso i social network, creando tensione tra i tifosi. La questura ha aperto un’indagine per individuare chi ha diffuso messaggi intimidatori e garantire la sicurezza dell’arbitro.

Un errore di campo durante un Derby d’Italia ha dato origine a una situazione di cronaca inquietante: minacce di morte verso un arbitro, veicolate sui social, dopo una direzione di gara contestata tra Inter e Juventus. La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine per ricostruire gli eventi e individuare gli autori delle minacce, esaminando gli account coinvolti e le tracce digitali. In parallelo, la gestione della partita ha attivato un dibattito sul supporto istituzionale agli ufficiali di gara e sulla sicurezza nelle sedi sportive. Dal fronte sportivo arriva un indirizzo di sostegno nei confronti dell’arbitro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Federico La Penna ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine dopo aver ricevuto minacce di morte sui social media, in seguito alla partita Inter-Juventus.

Federico La Penna, arbitro dell'incontro tra Inter e Juventus, ha deciso di denunciare le minacce di morte ricevute online.

