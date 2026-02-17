Indagine aperta per le minacce all' arbitro dopo Inter-Juve | la ricostruzione dei fatti
L’arbitro coinvolto nel Derby d’Italia ha ricevuto minacce di morte a causa di un errore durante la partita tra Inter e Juventus. Le minacce sono state inviate attraverso i social network, creando tensione tra i tifosi. La questura ha aperto un’indagine per individuare chi ha diffuso messaggi intimidatori e garantire la sicurezza dell’arbitro.
Un errore di campo durante un Derby d'Italia ha dato origine a una situazione di cronaca inquietante: minacce di morte verso un arbitro, veicolate sui social, dopo una direzione di gara contestata tra Inter e Juventus. La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine per ricostruire gli eventi e individuare gli autori delle minacce, esaminando gli account coinvolti e le tracce digitali. In parallelo, la gestione della partita ha attivato un dibattito sul supporto istituzionale agli ufficiali di gara e sulla sicurezza nelle sedi sportive. Dal fronte sportivo arriva un indirizzo di sostegno nei confronti dell'arbitro.
Minacce di morte a Federico La Penna, l’arbitro di Inter-Juve passa alle vie legali. Aperta un’indagine
Federico La Penna ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine dopo aver ricevuto minacce di morte sui social media, in seguito alla partita Inter-Juventus.
“Sappiamo dove abiti”. Minacce di morte a La Penna. L’arbitro di Inter-Juve passa alle vie legali: aperta un’indagine
Federico La Penna, arbitro dell'incontro tra Inter e Juventus, ha deciso di denunciare le minacce di morte ricevute online.
