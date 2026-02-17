Incubo casa la svolta è in vista La famiglia con il figlio disabile incontra l’assessore Bartolomei

La famiglia Cannarella ha incontrato l’assessore Bartolomei dopo mesi di difficoltà legate alla casa. Maurizio, Danila e il loro figlio Davide, adottato da neonato e con esigenze speciali, sperano ora in una soluzione concreta. La loro richiesta di interventi per migliorare l’abitazione si è fatta sentire forte e chiara.

Un raggio di sole, finalmente, per la famiglia Cannarella, papà Maurizio, mamma Danila e il figlio Davide, adottato da neonato e da sempre bisognoso di cure e di attenzioni perchè soffre di disabilità. Fra i mille problemi che la famiglia, originaria di Genova, e da tanti anni a Lucca, si trova a fronteggiare quotidianamente ce n'è uno che un po' li abbraccia tutti, drammaticamente: la difficoltà di trovare una casa in affitto. Affitti alle stelle spese speciali le, o comunque introvabili, sono una condizione impossibile per chi vive con una sola pensione, quella di Maurizio, perchè Danila ha sempre dovuto seguire il figlio.