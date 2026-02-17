Incontro coi commercianti Focus sugli interventi nelle piazze del centro

Il sindaco Andrea Sisti ha incontrato i commercianti per discutere dei lavori di riqualificazione nelle piazze del centro, come Piazza Garibaldi e piazza d’Armi. Durante l’incontro, si è parlato anche dei miglioramenti previsti lungo viale Marconi, con l’obiettivo di rendere più vivibili e attrattive le aree commerciali. I commercianti hanno espresso le loro opinioni e richieste, in particolare sulla gestione del traffico e sulla sicurezza negli spazi pubblici.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Sisti incontra i commercianti per parlare di Piazza Garibaldi, viale Marconi, ma anche piazza d'Armi. Il confronto è stato voluto principalmente per fare il punto sugli interventi di rigenerazione urbana previsti in piazza della Vittoria e in piazza Garibaldi. Non solo, l'incontro tra l'amministrazione comunale e Confcommercio, in programma oggi alle 15 nella sede dell'associazione, servirà anche a mettere in fila le proposte progettuali contenute nel programma di sviluppo urbano sostenibile (Psus) del Comune, nell'ambito di agenda urbana 2021–2027.