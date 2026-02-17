Incidente a Ivrea | lucernario cede sotto i piedi di una passante che resta incastrata

Una donna è rimasta incastrata quando il lucernario si è improvvisamente aperto sotto i suoi piedi, a causa di un cedimento strutturale. L’incidente si è verificato oggi, martedì 17 febbraio 2026, davanti all’edificio di via Torino 87 a Ivrea, mentre passava vicino alla facciata.

Un incidente si è verificato all'ora di pranzo di oggi, martedì 17 febbraio 2026, davanti al palazzo di via Torino 87 a Ivrea. Qui un'anziana stava camminando quando un piccolo lucernario le ha ceduto sotto un piede e lei è rimasta incastrata. Per soccorrerla sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, i sanitari del 118 Azienda Zero e gli agenti della polizia locale. Fortunatamente la signora se l'è cavata con il trasporto in ambulanza all'ospedale cittadino, dove è stata medicata, ma non è in condizioni gravi. Gli agenti hanno invece contattato l'amministratore di condominio, in quanto il lucernaio che ha ceduto sarebbe privato e, appunto, di competenza dello stabile.🔗 Leggi su Torinotoday.it

