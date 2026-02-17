Incidente 13enne investita nel Fermano | trasferita all’ospedale Salesi di Ancona

Una ragazza di 13 anni è stata investita nel Fermano e ora si trova all'ospedale Salesi di Ancona. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, quando la giovane stava attraversando la strada a Falerone. La vettura che l’ha colpita si è fermata immediatamente, mentre i soccorritori sono intervenuti sul posto. La ragazza è stata trasportata in codice rosso al nosocomio marchigiano.

Falerone, 16 febbraio 2026 – Apprensione per le condizioni di una ragazzina di 13 anni che è stata investita oggi pomeriggio, intorno alle 17.30, a Piane di Falerone (Fermo). La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 e, dopo le prime cure del caso sul posto, i sanitari hanno deciso per il suo trasferimento all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona. La 13enne avrebbe riportato diversi traumi a seguito dell'impatto con una vettura. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente, 13enne investita nel Fermano: trasferita all’ospedale Salesi di Ancona Conad ha raccolto 147mila euro a sostegno dell’Ospedale Pediatrico “Salesi” di Ancona Conad ha raccolto 147 mila euro per l’Ospedale Pediatrico “Salesi” di Ancona. Ospedale Salesi Ancona: Crisi Rizzani De Eccher, a rischio la prosecuzione dei lavori e 285 milioni di debiti. La crisi di Rizzani De Eccher, che ha accumulato 285 milioni di debiti, mette in forte discussione la continuazione dei lavori al nuovo ospedale Salesi di Ancona. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incidente, 13enne investita nel Fermano: trasferita all’ospedale Salesi di Ancona; Clusone, 50enne in bici travolta da un autobus: è in gravi condizioni. Il conducente non si è accorto di nulla; Auto in panne sulla strada, travolta e finisce nel canale: morta una donna nel Bolognese; Travolta da un’auto e scaraventata sull’asfalto: donna lotta per la vita al Civile - BresciaToday. Incidente, 13enne investita nel Fermano: trasferita all’ospedale Salesi di AnconaÈ successo a Piane di Falerone. La ragazzina ha riportato diversi traumi. Apprensione per le sue condizioni ... msn.com Una 13enne investita nel Fermano, trasferita al Salesi ad Ancona(ANSA) - FALERONE, 16 FEB - Apprensione per le condizioni di una ragazzina di 13enne che è stata investita oggi pomeriggio, intorno alle 17.30, a Piane di Falerone (Fermo). La giovane è stata soccorsa ... msn.com L'incidente avvenuto questa notte all'intersezione tra via Crispi e via Curzi a San Benedetto. La telecamera È posizionata in via Curzi e guarda verso nord - facebook.com facebook