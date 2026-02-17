inchiesta sui fondi hamas tra i cari amici spunta il nome di di battista

Non è indagato, ma nelle carte dell’inchiesta della Procura di Genova sui flussi di denaro dall’Italia verso Hamas compare anche il nome di Alessandro Di Battista. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle viene citato nelle conversazioni intercettate di Sulaiman Hijazi, indicato come vice di Mohammad Hannoun nell’associazione Abspp. Il timore per l’esposizione pubblica. Secondo gli atti, di cui dà ampio conto Il Giornale, Hijazi, una volta venuto a conoscenza dell’indagine, avrebbe preso le distanze dall’organigramma soltanto formalmente, temendo ricadute personali. In una telefonata del 5 marzo afferma: «Hannoun è una persona che è molto facile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Un’indagine sulla rete di finanziamenti tra Italia e Hamas ha fatto emergere il nome di Alessandro Di Battista, collegato alle intercettazioni che coinvolgono anche Mohammad Hannoun.

Sono 25 le persone indagate nell’ambito di un’inchiesta sui fondi destinati ad Hamas, con elementi emersi da computer nascosti dietro una parete in cartongesso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Fondi ad Hamas: ricorso contro due scarcerazioni, in gioco i dossier israeliani; Presunti fondi ad Hamas, la Procura ricorre in Cassazione sulle scarcerazioni; Genova: presunti fondi a Hamas, Procura ricorre in Cassazione sulle scarcerazioni; Presunti fondi ad Hamas, la Procura ricorre in Cassazione per tentare di far rientrare gli atti israeliani.

Bobo Craxi: L’inchiesta di Genova sui fondi ad Hamas non scalfirà il sostegno ai palestinesiGenova – Bobo Craxi, l’accusa è grave: il genovese Mohammed Hannoun era il capo di una cellula che finanziava Hamas e quindi i terroristi. Questa è l’accusa e sostanzialmente è coerente con le ... ilsecoloxix.it

L’inchiesta su Hamas e le intercettazioni su Di Battista: «Lei e altri M5s cari amici»Nell'inchiesta su Mohammad Hannoun e i soldi dall'Italia ad Hamas c'è anche il nome di Alessandro Di Battista. Non indagato ... open.online

Fondi per la prevenzione bloccati e usati per altri interventi: l'inchiesta sulla frana a Niscemi. la7.it/piazzapulita/v… #Piazzapulita x.com

La commissione d'inchiesta parlamentare a Niscemi, Bicchielli: «I fondi per ricostruire ci sono, va accelerato l'iter». Sentiamolo al microfono di Donata Calabrese Intervista: Pino Bicchielli, pres. commissione parlamentare inchiesta Rischio Idrogeologico facebook