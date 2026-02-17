Inchiesta per corruzione a Cisterna convocata la conferenza dei capigruppo

A Cisterna, un’indagine per corruzione ha coinvolto il consigliere comunale Renio Monti e il dirigente Luca De Vincenti, portando alla convocazione della conferenza dei capigruppo. La vicenda si concentra su presunte tangenti legate a lavori pubblici, con alcune prove che sarebbero state sequestrate dagli inquirenti durante le operazioni.

Continua a tenere banco a Cisterna la notizia dell’inchiesta per corruzione che vede indagati il consigliere comunale Renio Monti e il dirigente comunale Luca De Vincenti, insieme a imprenditori e professionisti. E’ notizia delle ultime ore la convocazione, su richiesta del sindaco Valentino Mantini, della conferenza dei capigruppo. A darne notizia lo stesso primo cittadino. “Come ho richiesto al presidente del Consiglio comunale Quirino Mancini, è stata convocata la conferenza dei capigruppo relativamente alle indagini della Procura della Repubblica di Latina sul consigliere comunale Renio Monti e sul dirigente comunale Luca De Vincenti”, si legge in una nota.🔗 Leggi su Latinatoday.it

