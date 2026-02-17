Incendio Teatro Sannazaro l’attore Lucio Pierri | Ritorneremo prestissimo

Un incendio divampa al Teatro Sannazaro, causando danni alla struttura e lasciando il cast incredulo. Lucio Pierri, attore protagonista, dice che presto torneranno a esibirsi, nonostante il momento difficile. Ricorda che Lara Sansone, che gestisce il teatro, dà loro coraggio e supporto. Pierri invita il pubblico a non perdere fiducia, promettendo una ripresa rapida.

