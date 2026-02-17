Il teatro Sannazaro è andato distrutto a causa di un incendio scoppiato ieri sera, causando la perdita totale della struttura. Giuseppe Paduano, comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, ha confermato che l’edificio non esiste più, dopo aver visto le fiamme consumare il teatro durante le operazioni di spegnimento. La colpa dell’incendio resta ancora da chiarire, ma le fiamme hanno causato danni irreparabili all’edificio.

“ Il teatro non c’è più, tutto è bruciato “. Lo ha detto Giuseppe Paduano, comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, intervistato a margine delle operazioni di spegnimento dell’ incendio che ha interessato il teatro Sannazaro. “Stamattina siamo intervenuti a seguito della segnalazione che abbiamo avuto intorno alle 6,05. Quando siamo arrivati la situazione era già abbastanza compromessa e poco dopo c’è stato il crollo della volta del teatro e questo ha fatto si che anche alcuni appartamenti che davano sulla parte alta sono stati interessati dalle fiamme. Al momento l’incendio non è ancora spento e non abbiamo la contezza di quanto appartamenti siano interessati “, ha dichiarato Paduano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendio Sannazaro, il comandante dei Vigili del Fuoco: "Il teatro non c'è più"

