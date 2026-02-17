Incendio al Teatro Sannazzaro di Napoli | crolla la cupola la città ferita | l’appello di Marisa Laurito e Salemme

Un incendio al Teatro Sannazzaro di Napoli ha causato il crollo della cupola e ha lasciato il teatro inaccessibile. Le fiamme si sono sviluppate nella notte, alimentate da materiali infiammabili all’interno della struttura. La città di Napoli si riscopre ferita, con le strade circostanti chiuse per le operazioni di spegnimento e soccorso. Marisa Laurito e Salemme hanno lanciato un appello per la ricostruzione e la tutela del patrimonio culturale. Le squadre di pompieri hanno lavorato per ore per domare il fuoco e mettere in sicurezza l’area.

Cosa è successo al Teatro Sannazzaro di Napoli in via Chiaia?. Le fiamme alte, il fumo denso che avvolge il centro, la paura che entra dalle finestre. All’alba di martedì 17 febbraio un violento incendio ha devastato lo storico Teatro Sannazzaro in via Chiaia, nel cuore di Napoli. «Siamo svegli dalle cinque, c’è una nube impressionante, siamo in casa con i fazzoletti sul naso», raccontano i residenti della zona. La colonna di fumo è stata visibile da diverse aree della città. Diverse persone sono rimaste intossicate e alcune sono state condotte in ospedale: nessuna, fortunatamente, sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

