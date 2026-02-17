Incendio al Sannazzaro Vito Grassi ALuiss | Fronte comune per restituire alla città un simbolo di identità e memoria culturale

Vito Grassi di ALuiss ha denunciato l’incendio che ha distrutto il Sannazzaro di Napoli, sottolineando come questo gesto danneggi un punto di riferimento storico e culturale per molti abitanti. La notte scorsa, le fiamme hanno avvolto l’edificio, lasciando dietro di sé macerie e un senso di vuoto tra i residenti. Grassi invita a unirsi per ricostruire e preservare un simbolo di identità locale che rischia di scomparire.

“L’incendio che ha devastato il Sannazzaro di Napoli è un evento tragico che colpisce il cuore della città e della sua comunità. Questo teatro, con i suoi due secoli di storia, è stato un simbolo di identità e memoria culturale per i napoletani, un luogo dove generazioni di artisti e cittadini si sono incontrati per celebrare la bellezza e la creatività”. Ad affermarlo è Vito Grassi, presidente di ALuiss e Ceo di Graded. “Come imprenditore, esprimo la mia profonda solidarietà alle istituzioni e alla comunità napoletana per questa perdita irreparabile. Aggiungo la disponibilità, unitamente a chiunque altro della società civile e degli operatori economici e sociali sia pronto, a raccogliere l’appello di Maurizio De Giovanni, per contribuire alla ricostruzione e alla rinascita di questo importante emblema della nostra storia.🔗 Leggi su Ildenaro.it

