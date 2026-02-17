Lara Sansone piange la perdita del Sannazaro, bruciato da un incendio che ha distrutto il suo luogo di lavoro e di passione. La direttrice artistica dice di sentirsi come se fosse in lutto, perché per lei il teatro rappresentava la sua vita e il suo cuore. La notte dell’incendio, le fiamme hanno consumato il teatro, lasciando dietro di sé solo macerie e ricordi.

«Per me è come se fosse un lutto». Lara Sansone, anima e direttrice artistica del Sannazaro, è sconvolta. Con il marito, Salvatore Vanorio, nel pomeriggio ha partecipato ad un vertice in prefettura con il sottosegretario Gianmarco Mazzi che è stato convocato per fare il punto della situazione dopo il rogo. Al tavolo erano presenti anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e i rappresentanti della Protezione civile regionale. Lara Sansone, con le lacrime agli occhi, riesce solo a dire «quel teatro era tutta la mia vita». Sansone è la nipote di Luisa Conte e in quel teatro ha trascorso gran parte della sua vita. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Incendio al Sannazaro, Lara Sansone: «Era tutta la mia vita, è come se fossi in lutto»

La proprietaria del Teatro Sannazaro in lacrime dopo l’incendio: chi è Lara Sansone, attrice di Un posto al soleLara Sansone, attrice di Un posto al sole, piange dopo l’incendio che ha danneggiato il Teatro Sannazaro, di sua proprietà, a causa di un cortocircuito scoppiato durante le riparazioni.

Incendio Sannazaro, le lacrime della proprietaria Lara SansoneLara Sansone piange davanti al Teatro Sannazaro, che la notte scorsa è stato completamente distrutto da un incendio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.