Incendio al centro islamico distrutto un gazebo Indaga la Digos
La Digos indaga su un incendio che ha distrutto un gazebo al centro islamico di Rimini, motivo per cui le fiamme si sono propagate nel cuore della notte. L’incendio si è sviluppato alle prime ore del mattino, causando danni significativi alla struttura. Intorno alle 3.30, le fiamme hanno avvolto l’area di via Ungheria, lasciando dietro di sé resti carbonizzati e un’atmosfera di tensione.
Rimini, 17 febbraio 2026 – Un incendio si è sviluppato intorno alle 3.30 nella notte tra lunedì e martedì nell’area della moschea di via Ungheria a Rimini. Le fiamme hanno interessato la tensostruttura esterna predisposta per ospitare i fedeli, provocando danni alla copertura e alle attrezzature presenti. Furto con spaccata alla gioielleria del centro commerciale Perla Verde a Riccione: rubati i gioielli esposti L’edificio principale è attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione e, per consentire lo svolgimento delle preghiere, era stata installata una struttura provvisoria all’esterno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Gazebo in legno avvolto e distrutto dalle fiamme, incendio forse partito da un'auto
Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, in via Carlo Pisacane a San Severo, un incendio ha coinvolto un gazebo in legno, probabilmente originato da un veicolo.
Blitz della Digos a Torino nel centro sociale Askatasuna, si indaga sull’assalto alla redazione di La Stampa
Una vasta operazione di polizia ha colpito il centro sociale Askatasuna a Torino, nel cuore di corso Regina Margherita, all’alba di mercoledì 18 dicembre.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: I più letti di ieri: iftar sold out, incendio al Barrio e indagine per spaccio; I più letti di ieri: incendio al ristorante, troupe tv in Colombara e Municipio e... 200 studenti dello Zappa a casa; Saronno, torna la raccolta del verde a domicilio: registrazione obbligatoria per tutti. Le regole e come iscriversi.
I più letti di ieri: iftar sold out, incendio al Barrio e indagine per spaccioSARONNO - Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 13 febbraio, grande attenzione per l’iftar del centro islamico che ha registrato il tutto esaurito con ... ilsaronno.it
Un grosso incendio è divampato nel centro di Napoli, in via Chaia: le fiamme hanno coinvolto il teatro Sannazaro. I vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo e condotte in ospedale ma nessuno è in pericolo di vita. Al m facebook
#Napoli, #incendio “teatro Sannazaro”, nel centro cittadino: dalle 6 #vigilidelfuoco al lavoro con 5 squadre, operazioni di spegnimento in corso. Coinvolte anche abitazioni vicine, da cui è in corso l’evacuazione dei residenti [ #17febbraio 8:45] x.com