incendio al centro islamico distrutto un gazebo indaga la digos

La Digos indaga su un incendio che ha distrutto un gazebo al centro islamico di Rimini, motivo per cui le fiamme si sono propagate nel cuore della notte. L’incendio si è sviluppato alle prime ore del mattino, causando danni significativi alla struttura. Intorno alle 3.30, le fiamme hanno avvolto l’area di via Ungheria, lasciando dietro di sé resti carbonizzati e un’atmosfera di tensione.

Rimini, 17 febbraio 2026 – Un incendio si è sviluppato intorno alle 3.30 nella notte tra lunedì e martedì nell'area della moschea di via Ungheria a Rimini. Le fiamme hanno interessato la tensostruttura esterna predisposta per ospitare i fedeli, provocando danni alla copertura e alle attrezzature presenti. L'edificio principale è attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione e, per consentire lo svolgimento delle preghiere, era stata installata una struttura provvisoria all'esterno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area.

Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, in via Carlo Pisacane a San Severo, un incendio ha coinvolto un gazebo in legno, probabilmente originato da un veicolo.

Una vasta operazione di polizia ha colpito il centro sociale Askatasuna a Torino, nel cuore di corso Regina Margherita, all’alba di mercoledì 18 dicembre.

