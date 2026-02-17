In tanti al Carnevale di Ortona | appuntamento finale domenica 22 con la sfilata dei carri FOTO

Il Carnevale di Ortona ha attirato molti spettatori martedì, perché la sfilata dei carri ha riscosso grande entusiasmo tra i presenti. La manifestazione si conclude domenica 22, quando si svolgerà l’ultima sfilata con i carri decorati e colorati. Centinaia di persone si sono radunate lungo le strade per ammirare le creazioni di cartapesta e vedere da vicino le figure allegoriche che hanno animato la festa.

Grande successo di pubblico lungo il percorso, con entusiasmo soprattutto da parte dei più piccoli, protagonisti di una festa che ha saputo coinvolgere famiglie, scuole e associazioni Grande successo per il Carnevale di Ortona: in tanti hanno partecipato alla sfilata dei carri di martedì. Men in Black, Stampiamo la tradizione, Las Vegas, Madagascar, Alice nel Paese delle Meraviglie, Vespucci, Stranger Things, Super Mario: sono i nomi degli otto carri che nel pomeriggio hanno sfilato per le vie della città, regalando un Carnevale ricco di colori, musica e partecipazione. La sfilata, partita dal piazzale dello Stadio comunale, è stata aperta dal gruppo storico degli sbandieratori "I Farnese", seguiti dai bambini del Cipí con il gruppo mascherato a tema ambiente.