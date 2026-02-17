In Senato la presentazione del libro L’Europa in transizione

Il Senato ospita il convegno sul libro “L’Europa in transizione” perché il volume affronta le sfide attuali dell’Unione Europea. L’evento si svolgerà il 20 febbraio alle 17:30 nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, in piazza Capranica a Roma. La presentazione coinvolge autori e esperti che discuteranno delle tensioni politiche e sociali che attraversano l’Europa.

Roma 17 febbraio 2026 – Si terrà il 20 febbraio alle ore 17:30, presso la Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro al Senato della Repubblica (piazza Capranica 72, Roma), il convegno di presentazione del volume " L'Europa in transizione", edito da Lefebvre Giuffrè. L'iniziativa, promossa dal senatore Michele Fina, vedrà la partecipazione degli Autori del volume: Paolo Ridola, Professore emerito presso Sapienza Università di Roma; Enzo Di Salvatore, Professore ordinario presso Università di Teramo Il convegno sarà moderato dal Magnifico Rettore Christian Corsi. Interverranno inoltre autorevoli studiosi del diritto costituzionale ed europeo: Maria Rosaria Ferrarese, Spyridon Flogaitis, Professore emerito presso Università di Atene, Antonio Cantaro, Professore emerito presso Università Roma Tre, Guido Corso, Massimo Siclari.