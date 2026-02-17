In Romea manca la sicurezza alle fermate del bus che servono la Poligof di Mira

La Femca Cisl Venezia segnala che le fermate dell'autobus sulla Romea, che portano i dipendenti della Poligof di Mira, sono insicure. La causa è la presenza di zone isolate e poco illuminate, che mettono a rischio i lavoratori, soprattutto durante i turni notturni, quando circa 300 persone devono attendere il bus.

Il segretario della Femca Cisl, Francesco Coco: «È una delle strade più pericolose d'Italia, non bisogna aspettare che accada una tragedia» La Femca Cisl Venezia torna a denunciare la mancanza di sicurezza alle fermate dell'autobus lungo la Romea che servono i lavoratori della Poligof di Mira, dove lavorano circa 300 persone con turni anche in notturna. Una situazione sempre più difficile da tollerare per gli operai, spiega il sindacato: la fermata in direzione Venezia si trova infatti sul ciglio della strada statale 309 e appena dopo l'uscita della via d'accesso alla Poligof; in direzione Chioggia, invece, c'è un ridotto spazio in ghiaino, sempre a ridosso della Statale.