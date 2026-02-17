In Perù è stato rimosso l’ennesimo presidente
In Perù, il presidente José Jerí è stato rimosso dall’incarico dopo appena quattro mesi, a causa di accuse di corruzione che hanno sollevato proteste nella capitale. Jerí aveva sostituito Dina Boluarte, che era stata destituita con un impeachment. La decisione arriva in un momento di forte instabilità politica nel paese.
José Jerí era in carica da poco più di quattro mesi: aveva preso il posto Dina Boluarte, a sua volta destituita con impeachment José Jerí è stato rimosso dal ruolo di presidente ad interim del Perù, dopo soli quattro mesi al governo. Con 75 voti a favore, 24 contrari e 3 astensioni, martedì il Congresso peruviano ha approvato una mozione per destituirlo in una sessione straordinaria. Jerí ha 39 anni, ed era stato nominato presidente lo scorso ottobre, dopo che il Congresso aveva destituito con un procedimento molto rapido di impeachment Dina Boluarte, la sua predecessora, in carica dal 2022. Inizialmente era stato accolto abbastanza bene, ma poi la sua popolarità è calata piuttosto in fretta. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Leggi anche: Condannato per corruzione Martín Vizcarra, ex presidente del Perù
Leggi anche: Perù dichiara lo stato di emergenza al confine con il CileLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Perù. Designato alleato principale non membro della NATO; Amazzonia peruviana: ARBIO e la lotta per difendere gli Shihuahuaco, alberi millenari; Il Papa: chi soffre trovi la pace vera nella carità di Dio, applicata nella vita; Megaporto di Chancay, gli Usa al Perù: con i predatori cinesi rischiate la vostra sovranità.
Perù. Anche il nuovo presidente Jerí sotto indagine: un’altra crisi in una lunga stagione di impeachment (Irina Smirnova)Il presidente peruviano José Enrique Jerí Oré è ufficialmente sotto indagine preliminare per presunto traffico di influenze aggravato. La Procura generale, guidata da Tomás Gálvez, intende chiarire se ... farodiroma.it
L’ex presidente del Perù Martín Vizcarra è stato condannato a 14 anni di carcere per corruzioneL’ex presidente del Perù Martín Vizcarra è stato condannato a 14 anni di carcere per corruzione: era accusato di aver accettato tangenti per l’equivalente di circa mezzo milione di euro tra il 2011 e ... ilpost.it
Nicola Carli. The Cure · A Forest (2006 Remaster). GRACIAS PERÙ Le persone che incontro mi chiedono dove sono stato in vacanza e quanto tempo. Spesso ammetto di trovarmi un po’ in imbarazzo perchè non so cosa rispondere di preciso per descrivere in facebook