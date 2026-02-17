In Perù è stato rimosso l’ennesimo presidente

In Perù, il presidente José Jerí è stato rimosso dall’incarico dopo appena quattro mesi, a causa di accuse di corruzione che hanno sollevato proteste nella capitale. Jerí aveva sostituito Dina Boluarte, che era stata destituita con un impeachment. La decisione arriva in un momento di forte instabilità politica nel paese.

José Jerí era in carica da poco più di quattro mesi: aveva preso il posto Dina Boluarte, a sua volta destituita con impeachment José Jerí è stato rimosso dal ruolo di presidente ad interim del Perù, dopo soli quattro mesi al governo. Con 75 voti a favore, 24 contrari e 3 astensioni, martedì il Congresso peruviano ha approvato una mozione per destituirlo in una sessione straordinaria. Jerí ha 39 anni, ed era stato nominato presidente lo scorso ottobre, dopo che il Congresso aveva destituito con un procedimento molto rapido di impeachment Dina Boluarte, la sua predecessora, in carica dal 2022. Inizialmente era stato accolto abbastanza bene, ma poi la sua popolarità è calata piuttosto in fretta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

