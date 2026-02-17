In Francia l’omicidio di un militante di estrema destra è diventato un caso politico
Quentin Deranque è stato ucciso dopo essere stato aggredito da un gruppo di persone, e questa vicenda ha scatenato una forte reazione politica in Francia. La sua morte, avvenuta durante una rissa in una periferia di Parigi, ha riacceso le tensioni tra i partiti di estrema destra e sinistra, coinvolgendo anche il partito La France insoumise.
Quentin Deranque è morto in seguito a un pestaggio di gruppo, e c'è andato di mezzo il partito di estrema sinistra La France insoumise Lunedì la procura di Lione, in Francia, ha aperto un’indagine per omicidio volontario per la morte di Quentin Deranque, un militante di estrema destra di 23 anni morto sabato in ospedale due giorni dopo un violento pestaggio. Il procuratore Thierry Dran ha detto che la polizia sta cercando almeno sei persone accusate di aver aggredito Deranque a volto coperto. Intanto il caso ha assunto una dimensione politica nazionale al cui centro c’è La France insoumise (LFI), il partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon accusato di usare una retorica che alimenta la violenza e di essere vicino agli ambienti da cui provengono i responsabili del pestaggio. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Francia, per l’omicidio dell’attivista di estrema destra Deranque il governo accusa Mélenchon
Il governo francese accusa Mélenchon per l’omicidio dell’attivista di estrema destra avvenuto a Lione il 16 febbraio 2026.
Lione, morto il militante di estrema destra aggredito
Quentin, il militante di estrema destra di 23 anni, è morto a causa delle ferite riportate dopo un'aggressione avvenuta a Lione giovedì scorso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
