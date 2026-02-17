Una protesta si è svolta questa mattina a Roma per chiedere maggiore rispetto per la libertà di opinione nelle scuole. Centinaia di studenti, insegnanti e genitori hanno sfilato lungo via Nazionale, portando cartelli e slogan contro le restrizioni che, secondo loro, limitano il dibattito libero. La manifestazione nasce dopo le recenti polemiche sulle restrizioni alle discussioni sui temi sensibili in aula e si è concentrata sulla necessità di garantire uno spazio aperto a tutte le voci.

Una manifestazione per rivendicare il diritto alla libertà di pensiero, di parola e di confronto all’interno della scuola, senza censure né interferenze esterne. È con questo obiettivo che gli studenti del liceo Giacomo Leopardi di Recanati hanno organizzato il corteo in programma questa mattina, nato anche come risposta a un clima che, secondo i promotori, avrebbe generato "pressioni, minacce e intimidazioni nei confronti degli stessi studenti" che hanno promosso l’iniziativa contestata. La mobilitazione rappresenta, nelle intenzioni degli organizzatori, una presa di posizione a difesa dell’autonomia studentesca e del diritto di invitare relatori e ospiti per momenti di confronto culturale, indipendentemente dalle opinioni espresse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In corteo per la libertà di opinione

