In campo contro l’Hpv l’iniziativa di Msd Italia e Serie A Women

Msd Italia e Serie A Women hanno deciso di unire le forze per combattere il papillomavirus, che colpisce uomini e donne di tutte le età. L’iniziativa nasce dalla preoccupazione per l’alto numero di infezioni riscontrate ogni anno, specialmente tra le giovani donne. A Milano, le giocatrici della squadra femminile hanno partecipato a una campagna di sensibilizzazione davanti allo stadio, distribuendo opuscoli informativi e invitando il pubblico a vaccinarsi.

Una parata per bloccare l'Hpv: Msd Italia e Serie A Women scendono in campo contro il papillomavirus, l'infezione sessualmente trasmessa più diffusa in entrambi i sessi. La sala Paolo Rossi della sede romana della Figc ha ospitato la presentazione della campagna ' Blocca l'Hpv con la vaccinazione '. "Il connubio tra Msd Italia e Serie A Women rafforza la visione della Federazione: utilizzare le potenzialità del calcio per diffondere messaggi importanti", ha commentato il presidente della Figc Gabriele Gravina, introducendo la campagna di comunicazione che ha incassato il placet del ministero della Salute.