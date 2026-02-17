In cammino verso la Repubblica | Bruno Angeletti Aldo Spallicci Tonino Spazzoli tra azione e politica
Bruno Angeletti, Aldo Spallicci e Tonino Spazzoli si impegnano a mantenere vivo il ricordo della nascita della Repubblica, innescando un dibattito sulla storia locale. L'associazione
In vista dell'ottantesimo anniversario della proclamazione della Repubblica (1946-2026), l'associazione culturale "Tonino e Arturo Spazzoli" ha in programma una serie di iniziative per ricordare personaggi e vicende forlivesi che hanno scritto un importante capitolo per la ricostruzione morale e materiale della città e dell'Italia, dopo le distruzioni e i lutti del Secondo conflitto mondiale. Tali saranno svolte in collaborazione con l'associazione Mazziniana Italiana - Sezione Giordano Bruno, la Federazione Italiana Associazioni Partigiane, l'Istituto per la Storia del Risorgimento, la Fondazione Alfred Lewin e l'Associazione Italiana Mutilati e Invalidi di Guerra.
