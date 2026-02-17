In cammino verso la Repubblica | Bruno Angeletti Aldo Spallicci Tonino Spazzoli tra azione e politica

Bruno Angeletti, Aldo Spallicci e Tonino Spazzoli si impegnano a mantenere vivo il ricordo della nascita della Repubblica, innescando un dibattito sulla storia locale. L'associazione

In vista dell'ottantesimo anniversario della proclamazione della Repubblica (1946-2026), l'associazione culturale "Tonino e Arturo Spazzoli" ha in programma una serie di iniziative per ricordare personaggi e vicende forlivesi che hanno scritto un importante capitolo per la ricostruzione morale e materiale della città e dell'Italia, dopo le distruzioni e i lutti del Secondo conflitto mondiale. Tali saranno svolte in collaborazione con l'associazione Mazziniana Italiana - Sezione Giordano Bruno, la Federazione Italiana Associazioni Partigiane, l'Istituto per la Storia del Risorgimento, la Fondazione Alfred Lewin e l'Associazione Italiana Mutilati e Invalidi di Guerra.

A Manoppello si è tenuto il primo incontro di “Azione nei territori”, il nuovo format lanciato dal partito per avvicinare la politica alle persone.

L'Università di Pisa ha deciso di premiare Aldo Cazzullo con una laurea honoris causa in 'Istituzioni, Politica e Società'.

