In bilico su un terrapieno salvato un anziano

Un uomo anziano è stato salvato dopo essere rimasto intrappolato tra i rami di una siepe e sul bordo di un terrapieno che rischiava di cedere. La scena si è svolta questa mattina in una zona residenziale, dove il terreno instabile minacciava di farlo scivolare nel vuoto. Sul posto, i vigili del fuoco hanno raggiunto l’anziano e lo hanno messo in salvo prima che potesse cadere.

Intrappolato tra i rami di una siepe e in bilico su un terrapieno che minacciava di cedere e quindi con il rischio di farlo precipitare nel vuoto. E' successo ad un anziano messo in salvo dalla polizia. Gli agenti hanno portato a termine un soccorso estremamente delicato nei giorni scorsi. L'uomo, 80 anni, si trovava in grave pericolo in via Gioberti. Una pattuglia delle Volanti è arrivata sul posto, insieme al personale dell'Esercito, dopo una segnalazione arrivata alla sala operativa della questura che parlava di una persona all'interno di una ricca vegetazione, in difficoltà. In corso c'era effettivamente una situazione estremamente critica.