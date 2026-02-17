Imprenditorialità nella distribuzione alimentare | al via il nuovo corso organizzato dall' Università di Pisa in collaborazione con Confcommercio Pisa e Conad Nord-Ovest

L'Università di Pisa ha avviato un nuovo corso di formazione sull'imprenditorialità nella distribuzione alimentare, deciso dopo aver riscontrato una crescente richiesta di figure specializzate nel settore. La decisione nasce dalla necessità di rispondere alla carenza di professionisti capaci di innovare la rete di vendita e di gestire efficacemente i punti vendita alimentari. Il corso, che si svolgerà nei prossimi mesi, coinvolge anche Confcommercio Pisa e Conad Nord-Ovest, partner che portano esperienza diretta nel settore della grande distribuzione. Gli iscritti potranno approfondire competenze pratiche e conoscere le strategie per avviare e gestire un’attività

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di formazione 'Imprenditorialià nella distribuzione alimentare' organizzato dal Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa in collaborazione con Confcommercio Pisa e Conad Nord Ovest che ha l'obiettivo di formare figure imprenditoriali e.🔗 Leggi su Pisatoday.it Conad Nord Ovest. Mano tesa al piccolo Elia Conad Nord Ovest ha deciso di aiutare Elia, un bambino di Colle Val d’Elsa, perché la sua famiglia ha bisogno di supporto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Imprenditorialità nella distribuzione alimentare: al via il nuovo corso organizzato dall'Università di Pisa in collaborazione con Confcommercio Pisa e Conad Nord-Ovest; Al via il corso per volontari alla Croce Rossa di Uliveto Terme; Conferita laurea honoris causa ad Aldo Cazzullo; UniPi, ad Aldo Cazzullo la laurea magistrale honoris causa in Istituzioni, Politica e Società. Imprenditorialità nella distribuzione alimentare: nuovo corso dell'Università di PisaSono aperte le iscrizioni al nuovo corso di formazione Imprenditorialià nella Distribuzione Alimentare organizzato dal Dipartimento di Economia e ... gonews.it Presentazione ufficiale per Percorso Sensoriale, la nuova iniziativa di informazione e sensibilizzazione sul mondo della non vedenza e dell’ipovedenza organizzata da ConfOttici Confcommercio Pisa e Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti di Pisa Un’esp facebook