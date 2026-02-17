Imperia sul corpo della piccola Beatrice traumi e lividi | disposti esami istologici

A Imperia, la morte di Beatrice, una bambina di 3 anni, è stata causata da traumi e lividi trovati sul suo corpo. Gli esami autoptici hanno confermato traumi cranici e ferite diffuse. Le forze dell’ordine stanno ispezionando l’abitazione di Perinaldo per capire esattamente cosa sia successo. I Ris stanno analizzando le tracce lasciate sul luogo e si concentrano sui dettagli raccolti durante i rilievi.

L'autopsia ha evidenziato un trauma cranico e lesioni diffuse. I Ris sono al lavoro nell'abitazione di Perinaldo per verificare dove sia potuto avvenire il decesso. Mentre la madre e il compagno sono indagati per omicidio preterintenzionale Sono numerosi e distribuiti su tutto il corpo i segni riscontrati durante l'autopsia sulla piccola Beatrice, la bambina di due anni morta la settimana scorsa a Bordighera, in provincia di Imperia. L'esame autoptico, eseguito all'ospedale di Sanremo dal medico legale Francesco Ventura, ha evidenziato un trauma cranico e diverse lesioni su gambe, dorso e addome. Si è conclusa poco dopo le 14 di oggi, lunedì 16 febbraio, l'autopsia sul corpo della piccola Beatrice, la bambina di due anni di Bordighera (Imperia) morta nella notte tra l'8 e il 9 febbraio. La madre, 42 anni, è in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzion