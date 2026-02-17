Immobili trasformati in officine acque reflue scaricate senza autorizzazioni | tre denunce

Tre persone sono state denunciate dopo aver trasformato immobili in officine meccaniche e aver scaricato acque reflue senza permessi. Le autorità hanno scoperto che le officine erano state aperte in edifici non destinati a quell’uso, e che gli scarichi non erano conformi alle regole. Durante i controlli, sono stati trovati rifiuti abbandonati all’aperto, senza alcuna autorizzazione.

Avevano aperto delle officine meccaniche all’interno di alcuni immobili, violando le norme in materia edilizia e ambientale, utilizzando inoltre degli scarichi fognari non autorizzati e accatastando rifiuti all’aperto. I carabinieri della stazione di Petralia Sottana, sotto il coordinamento del Gruppo di Monreale, hanno denunciato a Bompietro tre imprenditori di età compresa tra i 56 e i 73 anni, sequestrando una delle tre aree “per impedire - spiegano dal Comando provinciale - la prosecuzione delle condotte e tutelare lo stato dei luoghi”. I militari, nell’ambito di una strategia di vigilanza ambientale e dei controlli sulle attività produttive nelle alte Madonie, hanno ispezionato tre attività sospettando che fosse stata violata la normativa urbanistico-ambientale da parte dei titolari di alcune officine.🔗 Leggi su Palermotoday.it Acque contaminate scaricate direttamente nelle fognature, noto autolavaggio sequestrato Nella giornata di ieri, la squadra Uses della polizia metropolitana di Napoli ha sequestrato un autolavaggio a Poggiomarino, in via Tortorelle 216. Acque reflue, perché la direttiva europea preoccupa il pharma La direttiva europea sulle acque reflue urbane rappresenta un importante intervento normativo che interessa l’industria farmaceutica del Vecchio Continente. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Immobili trasformati in officine, acque reflue scaricate senza autorizzazioni: tre denunce. TARANTO - La proposta del Consigliere di Forza Italia Massimiliano Stellato che chiede una Società di Trasformazione Urbana per riqualificare immobili a rischio e attrarre investimenti privati - facebook.com facebook