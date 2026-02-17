Il video virale di Marco il ragazzo brianzolo che prima viene licenziato e poi assunto a tempo indeterminato

Quando il datore di lavoro gli annuncia che sarà assunto a tempo indeterminato la reazione del giovane è fuori dagli schemi e lascia tutti a bocca aperta Quando dopo il turno il datore di lavoro si avvicina lo trova seduto in un angolo. È lì, alla fine di una giornata di lavoro, che pensa. Il volto è stanco, ma anche preoccupato. Per Marco, quel posto di lavoro è fondamentale, ma non è ancora sicuro. É ancora profondo il dolore per il licenziamento di pochi mesi fa. Un licenziamento non perché Marco fosse un fannullone, ma perché non era all’altezza di quel tipo di professione. Ma questa volta è andata diversamente.🔗 Leggi su Monzatoday.it

PizzAut annuncia un nuovo inserimento: Antony, assunto a tempo indeterminato da Mobilissimo, inizierà un percorso di formazione con un distacco temporaneo presso PizzAut.

Un video virale mostra un episodio in palestra, dove un ragazzo rivolge commenti grassofobici a una donna mentre si allena.

