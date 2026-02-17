Il vescovo tifa per Forli e Cesena | Tanta bellezza spero nel premio

Il vescovo di Forlì ha espresso il suo entusiasmo per la candidatura della città e di Cesena come capitale della cultura 2028, sperando che ricevano il riconoscimento. La decisione finale arriverà entro marzo, e nel frattempo, il religioso invita a valorizzare le bellezze locali. La proposta include numerosi eventi e iniziative culturali che coinvolgono le due città.

Se la candidatura di Forlì, promossa insieme a Cesena a capitale della cultura 2028, andrà a buon fine lo sapremo presto: la designazione avverrà entro marzo. Spettatore interessato è anche il vescovo di Cesena-Sarsina Antonio Giuseppe Caiazzo, così come il vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza. Con le loro bellezze artistiche e sacre, le due diocesi concorrono sensibilmente al patrimonio culturale del territorio. Monsignor Caiazzo, ma questo è un altro discorso per ora molto ipotetico, di cui peraltro si parla da tempo, potrebbe quell'anno – il fatidico 2028 – guidare le due diocesi accorpate, una volta che sarà andato in pensione Livio Corazza di Forlì-Bertinoro, al compimento del 75° anno di età.