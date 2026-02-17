Il Var delle polemiche | ecco perché non è già stato cambiato e chi decide davvero all’Ifab

Il VAR delle polemiche, che ha fatto discutere dopo l'espulsione di Kalulu durante Inter-Juventus, non è stato modificato a causa di decisioni prese dall’IFAB. La Commissione internazionale ha stabilito che, al momento, non ci sono le condizioni per aggiornare il sistema, anche se l’errore ha acceso un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Un esempio concreto è stato il mancato intervento dei revisori video, che avrebbe potuto correggere l’interpretazione dell’episodio di Bastoni.

Perché i varisti di Inter-Juventus non sono potuti intervenire per sanare l'errore dell'espulsione di Kalulu, certificando la simulazione di Bastoni, ristabilendo la verità di campo ed evitando il corto circuito di polemiche che sta paralizzando il calcio italiano? Semplice. Il protocollo Var non lo permette, non ora. Dalla prossima stagione sarà tutto diverso e l'ufficializzazione verrà data nella riunione annuale dell'Ifab (International Football Association Board) il prossimo 28 febbraio a Dublino. Quasi certamente le modifiche al protocollo, che riguarderanno anche la possibilità di invertire la decisione su un calcio d'angolo concesso prima che sia eseguito, diventeranno operative dal Mondiale al via l'11 giugno.