Il tuo successo è il nostro successo dice Rubio a Orbán

Marco Rubio è arrivato a Budapest dopo aver tenuto un discorso alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco e aver visitato il premier slovacco Robert Fico. La sua visita si concentra sulla collaborazione tra Stati Uniti e Ungheria, con un focus particolare sulle relazioni diplomatiche e sulla sicurezza regionale. Rubio ha incontrato ufficiali locali e ha discutito di questioni strategiche, portando avanti un percorso di dialogo diretto con le autorità ungheresi.
Dopo il suo discorso alla Conferenza per la sicurezza di Monaco, dopo la tappa in Slovacchia in visita al premier Robert Fico, il segretario di stato americano, Marco Rubio, ieri è arrivato a Budapest. “Sarò molto schietto – ha detto durante la conferenza stampa con il premier ungherese Viktor Orbán – Il primo ministro e il mio presidente (Donald Trump) hanno un rapporto personale e di lavoro molto molto stretto, e penso che questo sia un beneficio per entrambi i nostri paesi”, l’Ungheria e gli Stati Uniti. “Questa connessione personale che tu hai stabilito con il presidente – ha continuato Rubio rivolgendosi direttamente a Orbán – ha fatto una grandissima differenza nella costruzione della nostra relazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
