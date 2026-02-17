Il tribunale di Roma ordina l' ingresso in Italia di una famiglia palestinese

Il Tribunale di Roma ha deciso di far entrare in Italia una famiglia palestinese, perché rischiava la vita nella Striscia di Gaza. La famiglia, composta da genitori e tre figli, aveva presentato domanda di asilo, ma non aveva ancora ottenuto i visti necessari. Con questa sentenza, il tribunale ha ordinato al Ministero degli Esteri e al consolato italiano di Tel Aviv di rilasciare subito i cinque visti. La famiglia si trova ora in un centro di accoglienza a Betlemme, in attesa di partire.

AGI - Il Tribunale di Roma ha disposto con un provvedimento d'urgenza che il Ministero degli Esteri e il consolato italiano di Tel Aviv debbano rilasciare cinque visti d'ingresso in Italia a una famiglia palestinese, genitori e tre figli, che vuole lasciare la Striscia di Gaza. La giudice Silvia Albano ha accolto il 5 febbraio il ricorso dei cittadini gazawi contro il Ministero degli Esteri, al quale viene addebitato un ritardo nell'eseguire il decreto del 25 novembre 2025 con cui si "ordinava di emanare tutti gli atti necessari a consentire l' immediato ingresso in Italia dei ricorrenti" e, in particolare, nel Comasco, dove un'associazione che si occupa di disabili si è resa disponibile ad assumere la madre in qualità di fisioterapista e ad accogliere anche il marito e i figli in un alloggio gratuito. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il tribunale di Roma ordina l'ingresso in Italia di una famiglia palestinese Il tribunale di Chieti ordina all’Inps il ripristino della Naspi per una lavoratriceIl tribunale di Chieti ha emesso un’ordinanza che ordina all’Inps di ripristinare la Naspi a una lavoratrice, accogliendo un ricorso presentato dalla stessa. Leggi anche: Vacanze felici recensione: storia emozionante di una famiglia palestinese e la sua lotta intergenerazionale Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sanzioni Privacy: il Tribunale di Roma ferma i ritardi del Garante; Ricorso da (almeno) 700 mila euro. Perché l'ex numero uno di Cotral porta Atac in tribunale; La sezione rossa del Tribunale di Roma: risarcito con 18mila euro un altro migrante; Per la prima volta il governo dovrà risarcire un uomo trasferito nei centri per migranti in Albania. La sezione rossa del Tribunale di Roma: risarcito con 18mila euro un altro migranteDagli indennizzi ai clandestini pluricondannati agli stop al Viminale fino alle sentenze che favoriscono Report ... msn.com Aifa. Illegittima la revoca dell’incarico a Giovanni Torre. Il Tribunale di Roma accoglie ricorso del dirigente amministrativoIl dirigente dell'area amministrativa dell'Agenzia dle farmaco, dopo aver firmato a settembre 2015 un contratto triennale con l'Ente regolatorio, si era visto revocare l'incarico ad agosto 2016 a ... quotidianosanita.it La sezione "rossa" del Tribunale di Roma: risarcito con 18mila euro un altro migrante. Leggi l'articolo x.com Il Tribunale di Roma, con la sentenza dell'11 febbraio, ha obbligato Poste Italiane a consegnare ad un suo ex dipendente le timbrature relative all’intero periodo di lavoro prestato e l’ha condannata a risarcire le spese legali. Secondo la sentenza, Poste non h facebook