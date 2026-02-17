Il triangolo Epstein bin Sulayem e Peter Mandelson | il finanziamento per DP World a Londra
Il magnate degli Emirati Arabi Uniti, legato a Jeffrey Epstein secondo i documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ha perso il suo ruolo di leader di DP World a Londra. La decisione arriva dopo che sono emerse nuove informazioni sulla sua stretta amicizia con Epstein, nota per aver sollevato dubbi sulla sua integrità. La compagnia portuale, uno dei principali operatori nel settore, ha annunciato la nomina di un nuovo responsabile.
Un magnate degli Emirati Arabi Uniti, la cui intima amicizia con Jeffrey Epstein è stata rivelata nell’ultima pubblicazione di documenti da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, è stato sostituito nel suo incarico di capo di uno dei più grandi operatori portuali del mondo. Il sultano Ahmed bin Sulayem si è affermato come una forza trainante nel commercio globale in qualità di ex presidente e CEO della DP World di Dubai, presente in più di 80 paesi, negli ultimi tre decenni. Senza nominare bin Sulayem, l’ufficio stampa governativo di Dubai ha annunciato venerdì che DP World ha nominato un nuovo presidente e amministratore delegato del gruppo, posizioni precedentemente ricoperte da bin Sulayem. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Lord Peter Mandelson: Se lo stratega di Blair operava con Epstein come una spia
Lord Peter Mandelson ha lasciato poco spazio ai dubbi.
Scandalo politico a Londra, Mandelson inviò documenti confidenziali a Epstein
Un nuovo scandalo scuote la politica britannica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Epstein files, i dem svelano i sei nomi censurati nei file: ecco chi sono; Spunta un vecchio commento di Trump su Epstein: Tutti sanno quello che fa; Il triangolo Epstein, bin Sulayem e Peter Mandelson: il finanziamento per DP World a Londra.
Il triangolo Epstein, bin Sulayem e Peter Mandelson: il finanziamento per DP World a LondraUn magnate degli Emirati Arabi Uniti, la cui intima amicizia con Jeffrey Epstein è ... msn.com
Jeffrey Epstein aveva contatti con Peter Thiel e nel 2014 chiese consigli su un possibile investimento in Palantir. La vicenda si intreccia con Regno Unito e le polemiche sul ruolo dell’ex ambasciatore Peter Mandelson x.com
Lord Peter Mandelson è stato convocato a testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti nell’indagine su Jeffrey Epstein. Cosa succede ora all’interno del Partito Laburista e quali saranno le ripercussioni sulla Corona britannica Ci fa il punto Tiziana Pre facebook