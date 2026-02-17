Un gruppo di 38 sinti verrà trasferito da piazzale Europa alla zona tra via Aschieri e via Saragat, vicino al bivio Vela, a Pavia. La decisione arriva perché in quella zona si sta costruendo un parco acquatico, e il trasferimento riguarda le famiglie che abitano vicino ad alcune aziende e villette.

Pavia – Saranno spostati al confine tra via Aschieri e via Saragat, nella zona del bivio Vela, 38 sinti che attualmente vivono in piazzale Europa, dove si deve realizzare il parco acquatico. La terza area che gli uffici hanno individuato è stata quella scelta, ma i residenti non ci stanno. «A noi non è stato detto nulla – dicono gli esponenti del Comitato di quartiere zona artigianale Pavia Est –, aspettiamo ancora di capire esattamente come intendano realizzare il campo». Il terreno si trova vicino alla tangenziale, ma anche a diverse villette e attività. «L’area individuata – aggiungono – non è diversa dalle altre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il trasferimento dei sinti a Pavia Est: “Area vicina ad aziende e villette”

