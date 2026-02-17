Aiava ha annunciato il ritiro dal tennis dopo aver descritto lo sport come un rapporto tossico, caratterizzato da atteggiamenti misogini e razzisti, che l'aveva fatta sentire inferiorie per questo ha deciso di lasciare. In un post sui social, l’atleta australiana ha rivolto parole dure contro chiunque nel circuito abbia contribuito a farla sentire così, aggiungendo che il tennis era diventato una relazione complicata e dolorosa per lei.

L’addio di Destanee Aiava al tennis è molto più di un semplice ritiro. La giocatrice australiana, classe 2000, ha scelto di smettere di giocare alla fine di questa stagione, con largo anticipo rispetto a quanto ci si sarebbe potuti aspettare. In bacheca un titolo Wta 125, una vittoria contro Aryna Sabalenka nel lontano 2019 e otto partecipazioni a livello Slam. Il tempo per coltivare il proprio potenziale non le sarebbe mancato. Eppure Aiava ha deciso di fermarsi ora. Le ragioni sono tutte nel lungo post pubblicato su Instagram. Una lettera dai toni durissimi nei confronti dello sport che ha definito la sua vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Il tennis era il mio fidanzato tossico, con una cultura misogina e razzista": Aiava si ritira così

Destanee Aiava, un addio al tennis durissimo: “Era come un fidanzato tossico, cultura ostile dietro i gesti bianchi”Destanee Aiava ha annunciato il suo ritiro dal tennis dopo aver vissuto anni di frustrazione e delusione, attribuendo la decisione a un ambiente che definisce “ostile e tossico”.

Milos Raonic si ritira dal tennis: “E’ stato il mio amore e la mia ossessione”Milos Raonic, ex finalista di Wimbledon e vincitore di otto titoli professionistici, ha annunciato il suo ritiro dal tennis all'età di 35 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.