Il taxi il portafogli e il falso verbale Destituito l’agente della Questura | Mancanza del senso dell’onore

Il nome dell’agente della Questura è stato cancellato dal servizio a causa di un comportamento scorretto, che ha portato alla scoperta di un falso verbale. La decisione è stata presa dal capo della Polizia con un decreto firmato il 22 luglio 2023, e la destituzione risale ufficialmente al 5 febbraio 2020. L’indagine ha rivelato che l’agente aveva falsificato un verbale per coprire un furto di un portafoglio e di un taxi, mettendo in discussione il suo senso dell’onore e la fiducia nei confronti delle forze dell’ordine.

Il decreto del capo della Polizia è datato 22 luglio 2023: destituzione dal servizio con decorrenza dal 5 febbraio 2020. Una sanzione durissima, la più dura, che per due volte l’ormai ex agente G.C. ha provato a ribaltare. Tuttavia, prima il Tar e ora il Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso, confermando la decisione del Ministero dell’Interno. La storia inizia alle 20.52 del 30 giugno 2019, quando un tassista si presenta al corpo di guardia della Questura in via Fatebenefratelli e consegna a un poliziotto un portafogli Prada con 250 euro: lo ha perso un suo cliente, dentro ci sono i documenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il taxi, il portafogli e il falso verbale. Destituito l’agente della Questura: "Mancanza del senso dell’onore" Caso Mansouri, quel verbale dubbio nel passato dell’agente La procura di Milano ha annunciato che seguirà da vicino il caso dell’omicidio di Abderrahim Mansouri. Si presenta in Questura per il ritiro del permesso di soggiorno, ma in mano aveva un passaporto falso Una cittadina di origini albanesi si è recata presso gli uffici dell’ufficio Immigrazione per il ritiro del permesso di soggiorno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il taxi, il portafogli e il falso verbale. Destituito l’agente della Questura: Mancanza del senso dell’onore. Il taxi, il portafogli e il falso verbale. Destituito l’agente della Questura: Mancanza del senso dell’onorePrese l’oggetto smarrito dall’autista, ma dichiarò di averlo trovato in strada (sostituendolo con un altro). Condannato a 2 anni, è stato cacciato dalla polizia. Il Consiglio di Stato: nessuna possibi ... ilgiorno.it