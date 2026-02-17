Il superteam Ue continua a dominare i Giochi senza sforzi eccessivi

Il superteam europeo ha vinto ancora, questa volta ai Giochi con poche gare e tanta neve sulle piste. I risultati sono stati rapidi e quasi senza fatica, grazie alle condizioni di neve che hanno favorito gli atleti più esperti. I partecipanti hanno affrontato le gare in condizioni difficili, ma la squadra continentale ha mantenuto il suo ritmo. La neve ha coperto tutto il tracciato, rendendo le competizioni ancora più dure per chi si è messo alla prova ieri.

Lunedì quello di ieri sulle piste olimpiche con poche gare, pochi cambiamenti e molta moltissima neve. Se quella europea fosse una squadra di calcio, si direbbe che ieri ha gestito la partita. Si è presa come ogni giorno il primo posto nel medagliere di giornata, sette su diciotto, un po' meno del solito, senza sforzi eccessivi, senza rischi e senza scossoni. La giornata dà il benvenuto nel medagliere alla Georgia, che conquista la sua prima medaglia nella notte, nel pattinaggio di figura a coppie, con l'argento di Anastasiia Metelkina e Luka Berulava. Speriamo che gli atleti georgiani possano gareggiare presto nello squadrone dell'Unione europea.